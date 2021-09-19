Москва, , 20:14 — REGNUM Интерес избирателей к дистанционному электронному голосованию будет расти, заявил 19 сентября председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Алексей Шапошников Duma.mos.ru

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«Электронное голосование будет постоянно увеличивать количество своих сторонников как минимум потому, что для молодого избирателя работа с гаджетами и в сети намного понятнее и приятнее, и они даже больше доверяют даже электронике, чем бумажному голосованию», — сказал Шапошников журналистам.

По его мнению, количество пользователей системы онлайн-голосования «будет постоянно и неуклонно расти».

Алексей Шапошников пояснил, что заехал в свой избирательный участок и проверил, что его данные отсутствуют в списках избирателей, поскольку он проголосовал дистанционно. Свой выбор председатель Мосгордумы сделал ещё 17 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве завершилось трёхдневное голосование, закрылись избирательные участки.