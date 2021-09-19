Москва, , 20:14 — REGNUM Публикация предварительных результатов выборов в сети будет изучаться в случае возникновения соответствующих жалоб. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, комментируя информацию о том, что «Единая Россия» публикует предварительные результаты о выборах в своём Telegram-канале.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я не знаю об этом, не видела. Мне некогда смотреть прессу, если поступят какие-то жалобы, будем разбираться», — заявила Памфилова.

Она отметила, что информация появляется во многом из-за того, что в стране 11 часовых поясов, и процесс подсчёта голосов не синхронизирован.

«ЦИК оказывается в сложной ситуации, потому что мы тоже вынуждены это делать, что левые данные не приводили к заблуждению. Сложная проблема», — указала она.