Нарьян-Мар, 19 сентября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Выборы в Ненецком автономном округе прошли без нарушений. Об этом в соцсетях сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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«На выборах в округе работает более 200 наблюдателей. Это обеспечивает чистоту выборов. На это час нарушений не выявлено», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общая явка избирателей на выборах в Госдуму на 18:00 составила 45,15%.