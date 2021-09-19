Москва, , 20:11 — REGNUM МВД России с июля текущего года оформило и выдало свыше 1,7 млн паспортов граждан Российской Федерации и более 87 тыс. временных удостоверений личности, сообщил 19 сентября в ЦИК начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Михаил Давыдов.

Паспорта гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Начиная с 1 июля текущего года выдано более 1,7 млн паспортов гражданина РФ, более 87 тыс. временных удостоверений личности, зарегистрировано по новым местам жительства более 2 млн граждан РФ», — рассказал Давыдов.

Кроме того, он отметил, что перед проведением выборов в Госдуму подразделениями МВД по вопросам миграции была проведена большая работа.

«По запросам избирательных комиссий осуществлена проверка сведений в отношении более чем 712 тыс. граждан РФ, уточнено свыше 376 тыс. записей, которые своевременно переданы в избирком», — сообщил Михаил Давыдов.

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