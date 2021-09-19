Петрозаводск, 19 сентября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Карелии в 20 часов по московскому времени завершилось голосование на выборах в Государственную Думу России и Законодательное собрание республики. Также завершено голосование на проходивших параллельно выборах в муниципальные органы власти, в том числе выборы в Петрозаводский городской Совет.

Республика Карелия на карте России

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Как сообщили в избиркоме Республики Карелия, по состоянию на 18:00 мск 19 сентября, явка избирателей составила 190 375 человек, или 37,36% от числа всех избирателей Карелии.

Окончательные цифры явки станут известны позже, как и первые предварительные результаты выборов.