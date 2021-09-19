Саратов, , 20:18 — REGNUM В Саратовской области 19 сентября в 20:00 (19:00 мск) завершилось трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и городской думы Саратова. В ряде муниципалитетов выбирали депутатов районных собраний.

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Жители области проголосовали за кандидатов в Госдуму по четырем одномандатным округам и по партийным спискам. В Саратовскую гордуму выбирали депутатов по 35 округам.

Явка избирателей на 18:00 19 сентября превысила 50%.

«На 15:00 была явка 46,55%, но сейчас она уже более 50%», — цитирует «Комсомольская правда» председателя ОИК Ирину Романову.По предварительным данным, на 18:00 явка составила 50,94%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным регионального избиркома, численность избирателей на 1 июля 2021 года составляет 1 871 687 человек.

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