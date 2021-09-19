Челябинск, , 20:07 — REGNUM В Челябинской области местный житель проголосовал нестандартным образом. Он отправил письмо с информацией о своём выборе на электронную почту облизбиркома, сообщает пресс-служба комиссии.

Выборы

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Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Курьёз дня», — отмечают в избиркоме. Другие подробности данного инцидента пока не разглашают.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинцы, как и вся Россия, 17−19 сентября выбирали депутатов Госдумы. Также были выборы регионального и местного уровней. Сейчас идёт подсчёт голосов.