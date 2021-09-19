Москва, 19 сентября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова подтвердила 12 случаев вброса избирательных бюллетеней на выборах в Госдуму России.

Cikrf.ru Элла Памфилова

«Что касается именно вбросов. Подтвердились 12 случаев вбросов бюллетеней в 8 субъектах РФ. Вот на всю страну, а не тот хайп, который идет по некоторым информационным потокам», — отметила Памфилова.

Председатель ЦИК также подчеркнула, что свыше 8 тыс. 500 бюллетеней в 17 регионах страны были признаны недействительными.