Чебоксары, 19 сентября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. В Чувашии закрылись все 1108 стационарных избирательных участков. Предварительный результат по явке избирателей может быть назван в 21:00, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru На одном из избирательных участков в Яльчикском районе Чувашии

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

По последним данным (на 19 сентября 18:00), на выборах в Чувашии проголосовало 53,92% избирателей. Голосование проходило на 1108 постоянных избирательных участках и пяти временных.

Напомним, в 2016 году явка в Чувашии на выборах в Госдуму России и Госсовет республики составила 61,8%. Тогда на территории региона было сформировано 1184 избирательных участков, в том числе 14 временных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы, Госсовета, собраний Красноармейского и Шумерлинского районов.