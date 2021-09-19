Махачкала, 19 сентября, 2021, 20:05 — ИА Регнум. В Дагестане завершились трехдневные выборы депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва и в Народное собрание республики. В течение 17, 18 и 19 сентября для жителей региона были открыты 1927 избирательных участков, где каждый из 1 млн 696 тыс. избирателей, внесенных в списки, мог проголосовать за будущее страны и республики.

Bezhta-mo.ru Выборы в Дагестане

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Напомним, на выборах депутатов в Народное собрание Дагестана седьмого созыва состоялось голосование за претендентов пяти политических партий: ЛДПР, КПРФ, «Партии Роста», «Единой России» и «Справедливой России». Всего будут замещены 90 депутатских мандатов.

По последним данным избиркома региона на 18:00 19 сентября, в выборах приняли участие более 76% избирателей Дагестана.