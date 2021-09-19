Москва, 19 сентября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Голосование российских военнослужащих на выборах близится к окончанию, сообщил 19 сентября журналистам заместитель министра обороны России Николай Панков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

По его данным, в голосовании приняли участие более 99% граждан РФ, значащихся в списках военного электората.

«По предварительным данным, в выборах в единый день голосования в вооружённых силах приняло участие 99,8% военного электората, включённого в списки участников голосования», — сказал Николай Панков.

Он уточнил, что всего в голосовании участвуют более 1,25 млн военнослужащих и гражданских специалистов Минобороны РФ. Большинство из них голосуют по месту прописки.

«В настоящее время голосование в вооружённых силах практически завершено. На участках для голосования, образованных на территориях воинских частей, присутствуют наблюдатели. Замечаний от них не зафиксировано», — добавил заместитель главы военного ведомства РФ.