Сургутский район, Югра, , 20:02 — REGNUM В Югре в посёлке Федоровский Сургутского района ХМАО участковая избирательная комиссия N 445 решила признать недействительными бюллетени для голосования, использованные во время выездного голосования на дому. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Избирательные бюллетени Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Участковая комиссия (УИК) признала за нарушение выезд двух членов комиссии для голосования на дому без наблюдателя. Территориальная избирательная комиссия Сургутского района отменила данное решение УИК N 445.

«Законных оснований для признания данных избирательных бюллетеней недействительными у членов УИК не было, так как процедура надомного голосования была проведена в соответствии с избирательным законодательством. УИК надлежало принять все необходимые меры для сохранения волеизъявления граждан, а не поддаваться на эмоциональные заявления муниципальных кандидатов», — сообщает оперштаб.

Бюллетени будут учтены при подсчёте голосов избирателей, отмечается в официальном заявлении.