Майкоп, 19 сентября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. В Адыгее завершились трехдневные выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва и парламента республики — Госсовета-Хасэ. Кроме того, прошли 18 выборов представителей в органы местного самоуправления.

Scott Maxwell Выборы

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Ровно в 20:00 19 сентября закрылись все 266 избирательных участков. В настоящее время члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей.

Напомним, по последним данным центризбиркома республики, явка на выборах в Адыгее на 18:00 19 сентября составила 62,14%. К избирательным урнам пришли более 211 тыс. жителей. Общая численность избирателей Адыгеи на 1 июля 2021 года составляет, по данным регионального избиркома, 339 779 человек.