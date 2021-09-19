Мурманск, 19 сентября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. В Мурманской области к 18:00 очная явка избирателей на думских выборах составила 36,9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Помимо этого в регионе проходит дистанционное голосование. По данным на 14:00, свой голос за кандидатов отдали 90% зарегистрированных в системе ДЭГ.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу первого дня голосования явка избирателей в регионе превысила 14%, во второй — 23,9%.