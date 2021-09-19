Ставрополь, , 20:08 — REGNUM В Ставропольском крае завершилось трехдневное голосование на выборах в Государственную думу — нижнюю палату Федерального собрания РФ и в думу Ставрополья. Жители края также голосовали за депутатов дум городов Ставрополь, Невинномысск, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск.

Выборы Primorsky.ru

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Все три дня в крае были открыты для голосования 1259 постоянных участковых избирательных комиссий. На них могли выразить свое волеизъявление 1 889 444 жителей Ставрополья, имеющих право голоса.

Последние данные регионального избиркома по явке избирателей были опубликованы на 15:00 19 сентября. Явка избирателей превысила 54%. Участие в выборах приняли более 1,049 млн человек. Уточненные данные по явке будут опубликованы уже 20 сентября.