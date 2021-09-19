Челябинск, , 19:56 — REGNUM В Челябинской области бюллетени из одного стационарного ящика на участке 2164 признаны недействительными. Об этом сообщает облизбирком.

Выборы

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Причиной стало то, что семья пришла на выборы и оказалось, что напротив их фамилий и фамилии их умершего родственника уже стоят подписи в получении бюллетеней. Ситуация находится под контролем, и разобраться в ней предстоит правоохранительным органам.

«Что касается избирательного процесса, в настоящее время бюллетени с данного стационарного избирательного ящика решением комиссии признаны недействительными», — сообщили в комиссии.

Сколько именно бюллетеней находилось в ящике, не уточняется. Как сообщало ИА REGNUM, кроме депутатов Госдумы в одном из округов выбирали депутата областного Заксобрания. Также выборы были на муниципальном уровне.