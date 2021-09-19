Черкесск, , 20:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии завершился третий день голосования на выборах в Государственную думу восьмого созыва. Кроме этого, в республике сегодня, 19 сентября, был избран глава Карачаево-Черкесии. За Рашида Темрезова единогласно проголосовали все 48 присутствующих депутатов парламента, выбрав из трех кандидатур, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

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Ровно в 20:00 19 сентября в Карачаево-Черкесии закрыли свои двери все избирательные участки. В настоящее время начался подсчет голосов избирателей. Выборы в Карачаево-Черкесии прошли при высокой активности избирателей. Явка на 15:00 превышала 78%. Окончательные результаты по явке будут уточнены уже 20 сентября.