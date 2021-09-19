Рязань, 19 сентября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. В Рязанской области завершилось трёхдневное голосование. В 20:00 закрылись все избирательные участки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Единый день голосования. Избирательный участок № 155

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По данным облизбиркома, явка избирателей на 18:00 составила 45,89%. Члены УИК приступают к подсчёту голосов.

На территории Рязанской области работала 1 001 участковая избирательная комиссия. Вместе с парламентскими выборами проходили 99 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.