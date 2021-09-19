Волгоград, 19 сентября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Избирательные участки Волгоградской области закрылись 19 сентября в 20:00. Члены комиссий приступают к подсчёту голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Единый день голосования в ЦИК РФ

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Явка избирателей на 18:00 составила 54,60% при общей численности 1 813 798 человек (на 1 июля 2021 года). Избирательной комиссией Волгоградской области были получены 3,652 млн бюллетеней для голосования по федеральному и четырём одномандатным избирательным округам, среди них 500 856 штук предназначены для голосования с использованием технических средств подсчёта голосов.

Голосование проходило на 1 464 избирательных участках.