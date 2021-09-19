Брянск, , 20:01 — REGNUM Трёхдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы завершилось в Брянской области. Закрыты все избирательные участки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единый день голосования Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Члены УИК приступают к подсчёту голосов. Для парламентских выборов в регионе были напечатаны более двух миллионов бюллетеней, их распределили по 1 081 избирательному участку. По данным ЦИК, на 18:00 в Брянской области явка составила 67,52%.

Напомним, на двух участках в Клетне и Новозыбкове отстранены председатели УИК, там зафиксированы нарушения и в двух урнах бюллетени признаны недействительными.