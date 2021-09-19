Белгород, , 20:00 — REGNUM Все избирательные участки завершили свою работу в Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы-2021 Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

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По данным облизбиркома, на 19:30 проголосовали 57,13% избирателей или 700 345 человек. Обработку голосов ускорят комплексы обработки избирательных бюллетеней — ими оснащены 110 самых крупных участков.

Жители Белгородской области выбирали депутатов Государственной думы и губернатора. На пост главы региона претендуют пять человек — депутат облдумы на непостоянной основе, пенсионер Владимир Абельмазов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»,), врио губернатора Вячеслав Гладков («Единая Россия»), помощник депутата Госдумы Алексея Старовойтова в Белгородской области Евгений Дрёмов (ЛДПР), директор ЗАО «АспектЦентр» Юрий Осетров («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и депутат горсовета Белгорода на непостоянной основе Кирилл Скачко (КПРФ).