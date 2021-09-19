Вашингтон, 18 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Новейшие разработки оружия в России дали ей преимущество, в результате чего российской стороне авианосная ударная группа (CSG) США больше не кажется «неудержимым морским гигантом». Об этом 18 декабря пишет обозреватель американского журнала National Interest (NI) Марк Эпископос.

Militaryarms.ru Российская гиперзвуковая крылатая ракета 3М22 «Циркон»

По мнению автора, у России и США имеется принципиальное различие в понимании того, что является военно-морской мощью.

«Россия во всех ее воплощениях всегда была сухопутной державой, где ВМФ используется в основном для защиты обширных границ страны. США, в свою очередь, нуждаются в сильном флоте для противостояния в глобальном масштабе», — говорится в статье.

Также Эпископос отметил, что у Москвы не имеется своей авианосной ударной группой и она не намерена обзаводиться таковой в ближайшем будущем, однако, по его мнению, РФ ясен масштаб угрозы, исходящей от CSG.

При этом обозреватель указывает, что российские эксперты уверены, что новейшие российские оружейные технологии дают ВС РФ преимущество перед CSG и позволят нейтрализовать их в случае крупномасштабной войны с НАТО.

Кроме того, он, в частности, называет в числе таких российских вооружений противокорабельную гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон» и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем «Посейдон».