Владикавказ, , 20:08 — REGNUM В Северной Осетии завершились выборы в Государственную думу РФ восьмого созыва и выборы депутатов в органы местного самоуправления населенных пунктов пяти районов. Ровно в 20:00 19 сентября закрыли свои двери для подсчета голосов все 355 избирательных участков.

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«По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы» (ГАС-Выборы), на 18:00 часов 19 сентября 2021 года в голосовании приняли участие 432 900 избирателей, что составляет 83,11% от общей численности избирателей», — говорится в сообщении центризбиркома республики.

Уточненные итоги голосования появятся на сайте центризбиркома республики уже завтра, 20 сентября. Как сообщило ИА REGNUM, помимо выборов депутатов в Госдуму РФ, в Северной Осетии состоялись выборы главы республики. Голосование за одного из трех претендентов, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным проводилось в стенах парламента республики 19 сентября 2021 года. Депутаты РСО-Алании проголосовали за Сергея Меняйло. Предстоящие пять лет он будет руководить регионом.