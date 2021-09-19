Вашингтон, 19 сентября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. В сеть выложили информацию о возможных изменениях в онлайн-игре Fortnite. Об этом 19 сентября сообщает портал Comicbook.

Epic Games Fortnite

Датамайнер (человек, занимающийся поиском данных в сети и их анализом) Mang0e нашёл в файлах игры упоминание о том, что в Fortnite могут добавить погодные явления, в частности — туман.

Он отметил, что Epic Games, похоже, экспериментирует с этими функциями и вскоре игроки Fortnite могут столкнуться с тем, что на карте будет появляться «разное количество тумана, с разными интервалами и временем появления». Редакция портала Comicbook в свою очередь предположила, что туманом дело может не ограничиться.

https://twitter.com/Mang0e_/status/1437304062177775616

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Epic Games добавила в Fortnite образ главного героя кинокомикса Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». Напомним, седьмой сезон второй главы Fortnite начался 1 августа 2021 года.