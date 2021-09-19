Рязань, , 19:52 — REGNUM Представители Центра общественного наблюдения предложили губернатору Рязанской области Николаю Любимову расширить возможности региона для электронного голосования в будущем. Об этом он рассказал 19 сентября на своей странице в социальной сети.

Центр наблюдения в Рязани Www.ryazangov.ru

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Наблюдательная площадка работает на базе областной универсальной научной библиотеке имени Горького в течение трёх дней голосования. Глава регион посетил Центр 19 сентября.

«Центр — это место сосредоточения наблюдения, легитимности, прозрачности, контроля за каждым моментом голосования. Следить за ходом выборов могут все желающие. На каждом избирательном участке установлены видеокамеры, все происходящее там можно увидеть в режиме онлайн, а при необходимости — просмотреть ретроспективу, прокрутив любой момент. Представители Центра общественного наблюдения предложили расширить возможности региона, чтобы в будущем у нас могло проходить электронное голосование. Предложение очень полезное, обязательно будем к этому стремиться — это важно для развития области», — написал губернатор.

На избирательных участках Рязанской области работают более 3,5 тыс. наблюдателей.