Нальчик, , 20:07 — REGNUM В Кабардино-Балкарии закрылись участки для голосования на выборах в Государственную думу восьмого созыва Федерального собрания РФ. Ровно в 20:00 члены избирательных комиссий приступили в подсчету голосов.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ и представителей в органы местного самоуправления ряда населенных пунктов Кабардино-Балкарии проходили в республике с 17 по 19 сентября Для осуществления волеизъявления граждан были открыты 355 избирательных участков.

По последним данным регионального избиркома, на 18:00 в республике проголосовали 444 417 человек. Явка избирателей Кабардино-Балкарии превысила 82,34%.