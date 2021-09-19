Йошкар-Ола, , 19:49 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 18:00 мск 19 сентября в выборах приняли участие 43,11% от общего числа внесенных в списки избирателей. Об этом свидетельствуют данные портала ГАС выборы.

Выборы Марина Каширская, ИА REGNUM

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В пяти районах республики показатель активности избирателей превысил 50%. Так, лидером остается Сернурский район, здесь проголосовали 60,84%, в Килемарском районе на участки пришли 56,14% граждан, в Юринском — 53,50%, в Волжском — 51,26%, в Параньгинском — 50,21%.

При этом в Йошкар-Оле явка составила от 36,85% до 41,16%, в Волжске — 40,70%, в Козьмодемьянске — 40,48%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЦИК Марий Эл 19 сентября прошло заседание, на котором была рассмотрена жалоба представителя одной из участвующих в выборах партий. Партиец пожаловался на членов одной из участковых избирательных комиссий, указав, что они допустили ошибку при работе с сейф-пакетами. По итогам рассмотрения жалоба была отклонена.

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