Ростов-на-Дону, , 19:48 — REGNUM В Ростовской области к вечеру 19 сентября отмечена некоторая активность избирателей. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Явка на 18:00 мск 19 сентября в Ростовской области достигла 41,47%. Данные приведены без учёта избирателей, проголосовавших в дистанционном режиме.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в течение трёх дней работает 2 601 избирательный участок. Все помещения для голосования закроются в 20:00 мск 19 сентября. Волеизъявление граждан проходит с соблюдением всех санитарных требований.

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