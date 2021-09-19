Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Ростовской области к вечеру 19 сентября отмечена некоторая активность избирателей. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Явка на 18:00 мск 19 сентября в Ростовской области достигла 41,47%. Данные приведены без учёта избирателей, проголосовавших в дистанционном режиме.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в течение трёх дней работает 2 601 избирательный участок. Все помещения для голосования закроются в 20:00 мск 19 сентября. Волеизъявление граждан проходит с соблюдением всех санитарных требований.