Ярославль, , 19:47 — REGNUM На 18 часов 19 сентября явка избирателей Ярославской области на выборах депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва составила 35,67%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональную избирательную комиссию.

Голосование в Ярославле Избирательная комиссия ЯО

На избирательных участках в Ярославской области за два часа до их закрытия проголосовали 327 952 человека. Явка по Ростовскому одномандатному избирательному округу оказалась несколько выше, чем по Ярославскому.

«В 194-м избирательном округе свой выбор сделали практически 33 процента избирателей. 38,5 процента избирателей проголосовали в 195-м округе», — назвал цифры председатель облизбиркома Олег Захаров.

По данным на 19.40 в дистанционном электронном голосовании приняли участие более 94% избирателей, заявивших о своем желании голосовать в таком формате. Это более 81 тысячи человек.

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