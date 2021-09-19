Грозный, , 20:07 — REGNUM В Чечне ровно в 20:00 19 сентября закрыли свои двери все избирательные участки. Завершено голосование на выборах главы Чеченской Республики, депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва, депутатов парламента республики пятого созыва, а также на выборах депутатов представительных органов ряда муниципальных образований.

Выборы Иван Шилов, ИА REGNUM

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По данным центризбиркома региона, выборы проходили на 495 постоянных избирательных участках, а также на 20 — временных, в том числе 12 участках, расположенных на территории воинских частей, восьми — на территории лечебных учреждений (больниц) и одного — в СИЗО №1 города Грозного.

По последним данным центризбиркома региона, опубликованным на 18:00, в Чечне приняли участие в голосовании более 93% избирателей. Это самый высокий показатель активности среди всех субъектов РФ.