Москва, 19 сентября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов рассказал о выявленных в ходе голосования за кандидатов в депутаты Госдумы РФ нарушениях. Об этом сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«С начала избирательной кампании нами зарегистрировано 5,8 тыс. сообщений, что почти в 1,5 раза меньше, чем в период проведения парламентских выборов 2016 года», — отметил Давыдов.

Напомним, ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что скрыть нарушения на выборах невозможно, тот кто с этим не согласен — тот пока ничего не понимает.