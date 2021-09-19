Элиста, , 19:43 — REGNUM В Калмыкии явка на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва к 18:00 мск 19 сентября составила немногим менее 50%. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По данным ЦИК, избирательные участки в Калмыкии за три неполных дня посетили 48,39% жителей республики с правом голоса.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии избирательные участки работают до 20:00 мск. В течение трёх дней в республике были открыты 235 помещений для голосования.

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