Ижевск, , 19:40 — REGNUM Определенные политические силы готовят массовый вброс жалоб определенного содержания в избирательные комиссии Удмуртии. Об этом заявил глава ЦИК республики Вениамин Соломенников.

Избирательный участок Novosibirsk.izbirkom.ru

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По его мнению, это будет сделано для затруднения, усложнения, а в ряде случаев — полной блокировки процесса подсчета голосов.

«Мы знаем эти силы, мы их предупредили о тех последствиях, к которым могут привести их действия. Более того, я лично получил соответствующие рекомендации председателя ЦИК РФ, как рассматривать поток определенной направленности этих жалоб и всевозможного рода заявлений», — цитирует главу республиканского избиракома «Коммерсантъ-Ижевск». В течение двух первых дней голосования было получено девять жалоб.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение всего периода голосования в ЦИК Удмуртии поступило 62 жалобы на нарушения избирательного законодательства. Причем 11 обращений поступило от кандидатов в депутаты Госдумы, 15 обращений подали избиратели, 28 жалоб — политические партии, пять жалоб направили члены окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, по одной — депутат гордумы Ижевска, депутат Госсовета Удмуртии и наблюдатель.

По словам главы ЦИК Удмуртии, все жалобы рассмотрены в установленном законом порядке. В 12 случаях нарушения подтвердились.

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