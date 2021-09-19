Ростов-на-Дону, , 19:38 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко принял участие в выборах депутатов Госдумы восьмого созыва и собрания депутатов Рассветовского сельского поселения.

Выборы

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«Важно, чтобы новый состав депутатского корпуса Государственной думы был сформирован из числа людей, которые болеют за свою страну, имеют активную жизненную позицию и готовы развивать Российскую Федерацию. С другой стороны, в Ростовской области проходят выборы депутатов представительных органов поселений. Мы избираем сегодня 4 156 депутатов. И это тоже важнейший уровень власти, непосредственно связанный с жизнью людей в сельских, городских поселениях», — отметил спикер донского парламента.

ИА REGNUM сообщало, что с 17 по 19 сентября в Ростовской области выбирают депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. Проходят также дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ростовской области по Азовскому одномандатному избирательному округу № 20 и выборы депутатов муниципального уровня.

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