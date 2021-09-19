Вашингтон, 19 сентября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Разработчик модификации (мода) SA_DirectX 2.0 для игры GTA San Andreas выпустил её новую бета-версию. Об этом 19 сентября сообщает портал DSOGaming.

Компьютерная игра GTA San Andreas

Версия мода SA_DirectX 3.0 Beta добавляет в игру поддержку технологии отражений SSR, объемные облака, отражения экранного пространства, SSAO, GodRays, а также капли дождя. Кроме того, при установке дополнения в GTA San Andreas появляются новые настройки и улучшенное освещение.

Разработчик Makarus пока публикует версии мода на своей patreon-странице, но впоследствии он планирует предоставить доступ к своей работе широкой аудитории. Он выложил в сеть видео с демонстрацией изменений в SA_DirectX 3.0 Beta.

Напомним, релиз GTA San Andreas состоялся 26 октября 2004 года. Это пятая по счёту игра франшизы и третья из тех, что были выполнены в 3D-формате.