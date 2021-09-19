Красногорск, 19 сентября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В Московской области 19 сентября в 20:00 по московскому времени закрылись избирательные участки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Завершилось голосование, проходившее в течение трёх дней, с 8:00 17 сентября. В Подмосковье выбирали депутатов Государственной думы восьмого созыва, также прошли выборы депутатов Московской областной думы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 18:00 19 сентября, в Подмосковье проголосовали более 41% от числа зарегистрированных избирателей. Такие данные привели в Мособлизбиркоме.