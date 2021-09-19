Элиста, 19 сентября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. В избирательной комиссии Республики Калмыкия прокомментировали возможный вброс бюллетеней на избирательном участке №120, отметив, что любые попытки дискредитации института выборов будут пресечены, передаёт ИА REGNUM.

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«Правоохранительные органы должны дать компетентную правовую оценку действиям данных граждан и членов комиссий. Мы считаем, что данные действия несут явно провокационные намерения по дискредитации института выборов. Члены комиссий вовремя среагировали на данные инциденты и никакие фальсификации не пройдут. Это недопустимо», — отметил председатель избиркома Калмыкии Бембя Чужаев.

Информация о якобы фальсификации и незаконных действиях лиц на избирательных участках передана в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств. Избирательная комиссия составила акт о нарушении, ящик для голосования опечатан и до выяснения ситуации не будет использоваться для голосования.