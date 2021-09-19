19 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 20:01 — REGNUM Для работников участковых избирательных комиссий (УИК) Москвы последний день трехдневного голосования стал самым богатым в плане явки избирателей. Об этом 19 сентября корреспонденту ИА REGNUM рассказали главы нескольких избирательных участков на северо-западе столицы.

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Выборы — 2021. Избирательный участок 3013 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Выборы — 2021. Избирательный участок 3013 Георгий Балаков © ИА REGNUM Выборы — 2021. Избирательный участок 3013 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Речь, в частности, идет об избирательных участках 3011, 3012, 3013, 3014 и 3015, где в последний день выборов была зафиксирована самая высокая за все три дня явка.

«Явка избирателей выше, чем в предыдущие дни. Насколько, не могу сказать, но чувствуется, что избирателей больше», — сказала председатель УИК 3013 Елена Морозова.

Выборы — 2021. Избирательный участок 3012 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Выборы — 2021. Избирательный участок 3012 Георгий Балаков © ИА REGNUM Выборы — 2021. Избирательный участок 3012 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Выборы — 2021. Избирательный участок 3012 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Большой поток избирателей усугубился еще и тем, что часть зарегистрировавшихся на дистанционное электронное голосование не смогли отдать свой голос по удаленке и пытались сделать это в очном формате.

«Очень нервозный день. Люди хотят проголосовать, у них заявлено голосование онлайн и не всегда получается — происходит сбой в системе, люди приходят сюда, хотят отдать свой голос, а мы ничем не можем помочь», — сообщила председатель УИК № 3012 Наталья Земскова.

Выборы — 2021. Избирательный участок 3011 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Выборы — 2021. Избирательный участок 3011 Георгий Балаков © ИА REGNUM Выборы — 2021. Избирательный участок 3011 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Выборы — 2021. Избирательный участок 3011 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Однако на напряженный режим работы в последний день сетуют далеко не на всех участка. Например, председатель УИК № 3011 Анна Маракушева напротив отметила, что избирательный процесс проходит спокойно и связала это с трехдневным форматом голосования.

«День достаточно спокойный — выборы длятся три дня. И в течение этих трех дней люди размеренно, постепенно шли голосовать. Не было большого количества очередей», — сообщила она корреспонденту ИА REGNUM.

Выборы — 2021. Избирательный участок 3015 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Выборы — 2021. Избирательный участок 3015 Георгий Балаков © ИА REGNUM Выборы — 2021. Избирательный участок 3015 Георгий Балаков © ИА REGNUM

О том, что трехдневный формат выборов более сложный, чем обычный, корреспонденту заявила председатель УИК № 3015 Ольга Пронина. В то же время собеседница ИА REGNUM отметила, что избирательные комиссии сумели выстроить работу в новых условиях.

«Третий день отличается увеличением численности избирателей. Но сложностей с этим не возникает — все спокойно, соблюдаем социальную дистанцию», — заявила Пронина.

Выборы — 2021. Избирательный участок 3014 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Выборы — 2021. Избирательный участок 3014 Георгий Балаков © ИА REGNUM Выборы — 2021. Избирательный участок 3014 Георгий Балаков © ИА REGNUM

Рост явки в последние часы голосования подтвердила и председатель УИК №3014 Мария Малышева.

«Больше избирателей приходят на наш участок и в принципе режим работы такой же, все проходит в штатном режиме», — сообщила глава избирательной комиссии корреспонденту ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Удобно? Главы избирательных участков Москвы о трехдневных выборах