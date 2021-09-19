Чебоксары, 19 сентября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В Чувашии за два часа до закрытия избирательных участков проголосовало более половины избирателей, что соответствует активности выборов в Госдуму в 2016 году.

Cap.ru На одном из избирательных участков в Яльчикском районе Чувашии

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По данным ЦИК Чувашии, которые приводятся в телеграм-канале, 19 сентября к 18:00 выбор сделали 53,92% избирателей. Отметим, что за шесть часов явка выросла на 17,81%.

Напомним, что на предыдущих выборах в Госдуму, которые состоялись в 2016 году, к 18:00 гражданский долг выполнили 51,92% избирателей Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проходят парламентские выборы трёх уровней: по итогам голосования станут известны депутаты Госдумы от республики, сформируются Госсовет и депутатские корпуса Красноармейского и Шумерлинского района. Также состоятся довыборы.