Санкт-Петербург, , 20:00 — REGNUM В Ленинградской области в 20 часов по московскому времени 19 сентября завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва и Законодательного собрания региона VII созыва.

Ленинградская область Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, по состоянию на 18 часов в Ленинградской области проголосовали 543 593 избирателя, что составляет 39,01% от числа граждан, внесенных в списки. В этих цифрах учтены те, кто проголосовал 17 и 18 сентября.

Наибольшую активность к шести часам вечера 19 сентября показали избиратели Лодейнопольского района (49,59%), Сосновоборского городского округа (47,05%), Бокситогорского района (45,13%).

Голосование в Ленинградской области было организовано на 1004 избирательных участках, 11 из них работали в местах временного пребывания избирателей, в том числе в воинской части, в больницах, в СИЗО.

Помимо депутатов федерального и регионального парламентов, в 19-ти муниципальных образованиях Ленобласти проходили довыборы еще и муниципальных депутатов (всего замещалось 99 мандатов. Также были организованы прямые выборы главы Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского муниципального района.

Добавим, в Ленинградской области зарегистрировано 1 миллион 383 тысячи избирателей. На выборах работали более двух тысяч наблюдателей от партий и общественных организаций.

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