В Татарии проголосовало почти 75% избирателей
Казань, 19 сентября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В Татарии по данным ГАС «Выборы» на 18:00 проголосовало 74,9% от общего числа избирателей. Об этом 19 сентября сообщает ЦИК РТ.
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Выборы
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Явка на 15:00 составляла 70,4%.
Всего в Татарии работают 2810 избирательных участков, в том числе 46 временных. В списки для голосования включены 2 931 939 избирателей.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии на 724 избирательных участках работают пункты вакцинации. Где-то делают прививки от COVID-19, а где-то от гриппа по решению администраций поликлиник и больниц.
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