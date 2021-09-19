Казань, 19 сентября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В Татарии по данным ГАС «Выборы» на 18:00 проголосовало 74,9% от общего числа избирателей. Об этом 19 сентября сообщает ЦИК РТ.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Явка на 15:00 составляла 70,4%.

Всего в Татарии работают 2810 избирательных участков, в том числе 46 временных. В списки для голосования включены 2 931 939 избирателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии на 724 избирательных участках работают пункты вакцинации. Где-то делают прививки от COVID-19, а где-то от гриппа по решению администраций поликлиник и больниц.

Читайте также: В Татарии на избирательных участках работают пункты вакцинации