Киев, 19 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. 19-летний студент Украинского гуманитарного института (УГИ) скончался в Киевской области Украины 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба университета.

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«Он вакцинировался от коронавируса, — говорится в сообщении. — … Позже поднялась температура, в 20:15 (совпадает с московским) начались судороги. В 20:35 исчез пульс и дыхание».

Медицинские работники, прибывшие на место ЧП, пытались спасти молодого человека, однако безуспешно.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября украинский минздрав сообщил, что за истекшие сутки в стране выявили 3983 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.

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