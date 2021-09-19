На Украине после вакцинации от COVID-19 скончался студент
Киев, 19 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. 19-летний студент Украинского гуманитарного института (УГИ) скончался в Киевской области Украины 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба университета.
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«Он вакцинировался от коронавируса, — говорится в сообщении. — … Позже поднялась температура, в 20:15 (совпадает с московским) начались судороги. В 20:35 исчез пульс и дыхание».
Медицинские работники, прибывшие на место ЧП, пытались спасти молодого человека, однако безуспешно.
Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября украинский минздрав сообщил, что за истекшие сутки в стране выявили 3983 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.
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