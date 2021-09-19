Москва, , 19:29 — REGNUM Представители КПРФ развернули нечто похожее на информационную атаку на избирательные комиссии в регионах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

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«Сейчас готовлю обращение Геннадию Андреевичу Зюганову уважаемому, потому что вот у меня типичное сообщение, которые сейчас практически во всех регионах от наших председателей комиссий: два дня продержались, но сегодня начался трэш. Думаю, что у всех одинаково: новые председатели КПРФ пошли в информационную атаку, заваливают всякими документами, методы точно такие же, какие пробовали в штабе Навального, по некоторым территориям даже их люди… это пошло из разных регионов», — заявила Памфилова.

«Я уверена, что подобных указаний со стороны руководства партий быть не могло. Не знаю, кто это действует, это провокация. Но действительно, сейчас уже заваливают комиссии, мы знаем об этом, мы сталкивались с таким на прошлых выборах. Пусть разберутся с тем, кто это делает, кто дискредитирует партию», — указала она.