Санкт-Петербург, , 20:01 — REGNUM В Северной столице в восемь часов вечера по московскому времени закрылись избирательные участки, на которых 17, 18 и 19 сентября происходило трехдневное голосование на федеральных и региональных выборах.

Голосование на избирательном участке № 2312 в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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В Петербурге голосовали не только за кандидатов в депутатов Государственной думы VIII созыва (по федеральному избирательному округу и восьми одномандатным избирательным округам), но и за кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва (25 депутатов по единому избирательному округу и 25 депутатов по одномандатным избирательным округам). Кроме того, в эти дни проводились выборы депутатов муниципального совета в муниципальном округе Автово и повторные выборы депутатов в муниципальном округе Ланское.

На постоянных избирательных участках было организовано 1940 участковых комиссий. 109 участков были открыты в местах временного пребывания избирателей, из них 44 — в медицинских стационарах, в том числе 11 — в «красных» зонах ковидных больниц. Было также образовано семь участков на пяти антарктических и одной полярной станциях, а также 52 приписанных к Петербургу участка — на судах, находящихся в плавании, подводных лодках и военных кораблях.

За ходом голосования наблюдали 6546 наблюдателей, из них 543 — от кандидатов, от избирательных объединений — 4047, от субъектов общественного контроля — 1956 наблюдателей.

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