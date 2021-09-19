Йошкар-Ола, 19 сентября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В ЦИК Марий Эл 19 сентября прошло заседание, на котором была рассмотрена жалоба представителя одной из участвующих в выборах партий. Об этом сообщает избирком республики.

Пресс-служба ЦИК Марий Эл Заседание

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Партиец пожаловался на членов одной из участковых избирательных комиссий, указав, что они допустили ошибку при работе с сейф-пакетами.

«Члены ЦИК Марий Эл рассмотрели все обстоятельства нарушения и установили, что оснований для удовлетворения жалобы нет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЦИК Марий Эл по состоянию на 15:00 мск 19 сентября поступило 42 жалобы на нарушения избирательного законодательства. Из общего числа жалоб не подтвердились 25 сообщений. По 17 в настоящее время проводится проверка.

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