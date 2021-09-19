Калуга, , 20:04 — REGNUM В Калужской области 19 сентября в 20:00 закрылись избирательные участки, завершив единый день голосования по выборам депутатов Государственной думы Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу № 16, а также выборы в органы местного самоуправления. Явка избирателей составила более 41%. Избирательные комиссии приступили к подсчёту проголосовавших бюллетеней. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на облизбирком.

Выборы 19 сентября 2021 года

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В области действуют два избирательных округа. В 99 калужском избирательном округе зарегистрированы девять кандидатов на выборах кандидата в депутаты Государственной думы России. В обнинском округе № 100 за мандат депутата Госдумы боролись восемь кандидатов. В трёхдневном голосовании состоялись выборы депутата Законодательного собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу № 16. За муниципальных депутатов голосовали избиратели в Боровском, Дзержинском, Износковском, Кировском, Малоярославецком, Мещовском, Мосальском, Перемышльском, Тарусском и Юхновском районах. Состоялись довыборы в городскую думу Калуги и Обнинское городское собрание.

Наиболее высокую явку организованно показали избиратели Жиздринского, Износковского, Медынского, Мосальского, Перемышльского и Хвастовичского районов. Здесь в совокупности проголосовали более 69% избирателей. Традиционно низкие показатели на выборах в Октябрьском округе Калуги — 33,96% и в Обнинске — 34,46%. Предварительные итоги состоявшихся 23 выборных кампаний Калужской области станут известны к утру 20 сентября.

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