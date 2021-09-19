Ижевск, , 19:21 — REGNUM В Удмуртии в 20:00 по местному времени (19:00 мск) 19 сентября завершилось трёхдневное голосование. Закрылись все 1772 избирательных участка. Начался процесс подсчета голосов.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Жители Удмуртии проголосовали за депутатов Государственной думы VIII созыва, а также депутатов представительных органов муниципальных округов первого созыва.

В течение периода голосования в ЦИК Удмуртии поступило 62 жалобы на нарушения избирательного законодательства. Причем 11 обращений поступило от кандидатов в депутаты Госдумы, 15 обращений подали избиратели, 28 жалоб — политические партии, пять жалоб направили члены окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, по одной — депутат гордумы Ижевска, депутат Госсовета Удмуртии и наблюдатель. Об этом сообщает Общественная палата республики.

По словам главы ЦИК Удмуртии Вениамина Соломенникова, все жалобы рассмотрены в установленном законом порядке. В 12 случаях нарушения подтвердились.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18:00 по местному времени (17:00 мск) явка с начала трёхдневного голосования достигла в Удмуртии 44,51%. Лидерство по участию избирателей в голосовании сохраняет Селтинский район — здесь проголосовали 69,04% граждан от общего числа внесенных в избирательные списки. Среди городов по-прежнему самую высокую активность избирателей демонстрирует Воткинск — 43,8%. В Можге проголосовали 42,32%, в Глазове — 42,68%, в Сарапуле — 41,66%.

В Ижевске сохраняются максимально низкие показатели явки среди территорий республики — от 32,75% до 38,92%.

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