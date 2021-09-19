Ульяновск, 19 сентября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области закрылись все избирательные участки. Голосование завершилось.

Ulyanovsk.izbirkom.ru На одном из избирательных участков Ульяновской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

В регионе для проведения трёхдневного голосования было сформировано 979 избирательных участков. В области проходили две крупные кампании: выборы в Госдуму и губернаторские выборы. Также в трёх муниципальных образованиях (Димитровграде, Сенгилеевском и Чердаклинском районах) состоялось довыборы.

По последним данным (на 19 сентября 18:00), в выборах приняли участие 42,47% избирателей Ульяновской области, или более 411,8 тыс. жителей. В том числе более половины проголосовало в первые два дня, 17 — 18 сентября выбор сделали 26,04% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июля 2021 года в Ульяновской области насчитывалось 973 846 избирателей. Ранее региональный избирком отмечал, что на губернаторских выборах напечатано порядка 1 млн бюллетеней.