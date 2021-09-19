Москва, 19 сентября, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В Москве 19 сентября в 20:00 по московскому времени закрылись избирательные участки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru Голосование

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Завершилось голосование, проходившее в течение трёх дней, с 8:00 17 сентября. В столице выбирали депутатов Государственной думы восьмого созыва, также прошли довыборы в Московскую городскую думу и муниципальные выборы в Щукине.

Помимо очного голосования, было организовано дистанционное электронное голосование. Для участия в нём зарегистрировались свыше 2 млн человек, а среди избирателей проходили розыгрыши ценных призов — в том числе автомобилей и квартир в Москве.